Puedes trabajar en McDonald’s y convertirte en millonario: te explicamos cómo, según un experto

Brad Klontz se sintió atraído por la psicología financiera después de que estalló la burbuja tecnológica a principios de la década de 2000.

Klontz había probado suerte en el mercado de valores después de ver a un amigo ganar más de $100,000 en un año, pero sintió una vergüenza inmensa después de que el mercado se desplomara y sus inversiones se evaporaran.

Se propuso descubrir por qué corría esos riesgos y cómo podría comportarse de manera diferente en el futuro.

En la actualidad, Klontz es psicólogo, planificador financiero certificado y experto en finanzas conductuales. Es miembro del Consejo de Asesores Financieros de CNBC y del Consejo Asesor de Bienestar Financiero Global de CNBC.

En su opinión, la psicología es quizás el mayor impedimento para el éxito financiero de las personas.

El nuevo libro de Klontz, “Start Thinking Rich: 21 Harsh Truths to Take You from Broke to Financial Freedom” (Escrito en coautoría con el empresario e influenciador de las redes sociales Adrian Brambila), tiene como objetivo derribar las barreras mentales que se interponen en el camino de la libertad financiera.

CNBC conversó con Klontz sobre estas “duras verdades” y por qué dice que las personas que ganan un salario de McDonald’s aún pueden convertirse en millonarios si modifican su mentalidad.

La conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

TODO ES CUESTIÓN DE PSICOLOGÍA

Greg Iacurci: ¿Por qué es importante la psicología cuando se trata de finanzas personales?

Brad Klontz: Los conceptos básicos de las finanzas personales son, en realidad, bastante simples. La alfabetización financiera tiene su lugar, pero creo que se trata principalmente de psicología.

Mi argumento es el siguiente: el estadounidense medio tiene dos grandes problemas: gasta más de lo que gana y no ahorra ni invierte para el futuro. Y, literalmente, todavía no he conocido a ningún adulto que no sepa que no debería hacer esas dos cosas. Así que todo el mundo lo sabe. Nadie se queda sin dinero por no saber la diferencia entre una cuenta IRA Roth y una cuenta IRA tradicional . Ese no es el problema que tenemos.

En realidad no se trata de falta de conocimiento, creo que es una cuestión de psicología.

GI: ¿Y entonces, cómo es que la psicología de las personas tiende a interferir en el camino?

BK: El mayor impedimento son los guiones monetarios. La mayoría de las personas no son conscientes de sus creencias sobre el dinero, y existe todo un proceso para descubrir cuáles son. Parte de ello consiste en observar los puntos críticos financieros: esas experiencias tempranas que tienes en relación con el dinero o que han tenido tus padres o tus abuelos. Las personas tienden a repetir el patrón en su familia o van al extremo opuesto.

ESTAR EN QUIEBRA VS. SER POBRE

GI: Al principio del libro escribes que hay una diferencia entre estar en quiebra y ser pobre. ¿Puedes explicar esa diferencia?

BK: Estamos hablando de una mentalidad pobre.

Estar en la ruina significa que no tienes dinero. Yo he estado en la ruina, mi coautor ha estado en la ruina, nuestras familias han estado en la ruina, mucha gente ha estado en la ruina. Diferenciamos entre estar en la ruina, que es una condición temporal, con suerte, y tener una mentalidad pobre, que te mantendrá en la ruina para siempre.

En realidad, no tiene nada que ver con el dinero, porque conozco gente que gana seis cifras y varias de ellas, y tienen una mentalidad pobre. Todos conocemos historias de gente que gana la lotería, o un gran contrato deportivo o musical, y de repente [el dinero] desaparece. ¿Por qué desaparece? Tienen una mentalidad pobre. Esa es la distinción que hacemos.

GI: ¿Esto sugiere que las personas, sin importar sus circunstancias socioeconómicas, pueden salir de la pobreza si adoptan una mentalidad rica?

BK: Sí.

GI: ¿Es esa una de tus “duras verdades”?

BK: Sí. Lo planteamos de distintas maneras según los títulos de los capítulos [del libro]. Por ejemplo, “No es tu culpa si naciste pobre, pero sí es tu culpa si mueres pobre”. Es una realidad bastante dura que le estamos arrojando a la gente en la cara.

MENTALIDAD DE RICO VS. MENTALIDAD DE POBRE

GI: ¿Qué es una mentalidad rica?

BK: Es un enfoque de la vida y un enfoque del dinero.

Parte de esto va en contra de nuestro cableado natural. Hay una orientación hacia el futuro. Hay que tener una visión del futuro. Una mentalidad pobre se centra mucho en el aquí y ahora, sin pensar realmente en el futuro. Y si no tienes una visión clara de tu futuro, no vas a ahorrar, no vas a invertir, no vas a vivir por debajo de tus posibilidades.

Una mentalidad de rico pone énfasis en ser dueño de su tiempo en lugar de ser dueño de un montón de cosas. Una mentalidad pobre, como la describimos, [está] muy dispuesta a intercambiar tiempo por cosas.

GI: ¿Qué quieres decir con eso?

BK: Una mentalidad de pobre es como “Quiero este auto lujoso y estoy dispuesto a trabajar 10 horas extra por semana para poder conducir ese auto”. Y el problema con eso es que esa mentalidad se aplica a todas partes: “Voy a comprar la casa más grande que pueda, voy a comprar la ropa más elegante que pueda, un reloj grande”. Y entonces la gente no tiene patrimonio neto. No están ahorrando ningún patrimonio neto.

Mientras tanto, una mentalidad de rico piensa: ¿Cómo puedo ser dueño de la mayor cantidad de tiempo posible? Podrías pensar en eso como en la jubilación, cuando ya no necesito trabajar para financiar mi vida. Tienen una orientación hacia el futuro y piensan: “Cada dólar que recibo, tomaré una parte de ese dinero y lo pondré aquí para poder ser dueño de mi tiempo y, con el tiempo, tener ese dinero para financiar toda mi vida”.

UNA DE LAS CREENCIAS MÁS DESTRUCTIVAS DEL DINERO

GI: Me pareció una frase genial. Escribes: “La creencia de que los ricos gastan mucho podría ser una de las creencias más destructivas sobre el dinero que existen”.

BK: He investigado sobre este tema. En un estudio, analizamos a un grupo de personas que tenían un patrimonio neto de unos $11 millones cada una y los comparamos con un grupo de personas que tenían un patrimonio neto de unos $500,000 cada una. Estas personas tenían casi 18 veces más dinero. Y lo que descubrimos es que solo gastaron el doble en su casa, sus vacaciones, su reloj y su coche.

Tenían dinero para gastar 18 veces más, ¿no? Las personas más ricas, en lo que respecta a los guiones monetarios, tienen guiones monetarios de vigilancia del dinero, que es la creencia de que es importante ahorrar.

Los que gastan más ostentosamente tienen “creencias sobre el estatus económico”. Tienen ingresos más bajos, un patrimonio neto más bajo. Es más probable que provengan de hogares más pobres. Es como decir: “Voy a mostrarle al mundo que lo logré”. Pero eso te mantiene en la ruina.

Y lo tenía, por cierto. Todos esos insultos sobre esa pobre mentalidad, lo tenía todo.

TRABAJAR EN MCDONALD'S Y SER MILLONARIO SÍ ES POSIBLE

GI: Entonces, ¿cuál es lo principal que las personas pueden hacer para salvarse?

BK: La primera parte es aceptar algunas de estas duras realidades: tu partido político no te va a salvar, a tu empresa no le importas, tus creencias sobre el dinero te mantienen pobre.

Todos ellos tienen como objetivo, de distintas maneras, ayudarte a pasar de un locus de control externo a un locus de control interno: los resultados que he obtenido en mi vida son gracias a mí. Son gracias a lo que hice, lo que no hice, lo que no sabía. Es una mentalidad difícil de comprender.

Tienes que darte cuenta de que no importa quién sea el presidente en lo que respecta a tu libertad financiera. Ninguno de ellos te va a dar la libertad financiera. No te van a enviar un cheque. ¿Tu empresa? No quieren que seas libre financieramente. El costo de reemplazo para ti es muy alto. Tus profesores no pueden enseñarte a hacer eso. Pueden enseñarte historia e inglés. Pero ellos mismos no son libres financieramente.

La conclusión es que esto lo tienes que hacer tú mismo.

La siguiente pregunta es: ¿qué se supone que debo hacer? Y ahí es donde queremos que la gente se involucre, porque esa es una respuesta mucho más fácil.

GI: ¿Y cuál es la respuesta?

BK: La respuesta es muy, muy sencilla.

Esta es la mentalidad de rica: cuando llega un dólar a tu vida, vas a destinar un porcentaje de ese dinero a tu libertad financiera antes de hacer cualquier otra cosa.

Puedes trabajar en McDonald’s toda tu vida y ser millonario si tienes esa mentalidad.

META: AHORRA EL 30% DE TUS INGRESOS

GI: ¿Cuál es el porcentaje al que la gente debería aspirar?

BK: Depende de lo rico que quieras ser y de lo rápido que quieras serlo. Eso determina el porcentaje. Escucharás a los expertos en finanzas personales decir que deberías ahorrar e invertir al menos el 10 % de todo lo que ganas. Yo defiendo el 30 %; eso es lo que busco, simplemente porque creo que te ayuda a llegar allí más rápido.

Y la gente dice: “Dios mío, el 30 %”. Bueno, es muy fácil antes de conseguir tu primer trabajo si tienes esta mentalidad. Es muy difícil si has diseñado toda tu vida en torno al 100 % de tu sueldo. Ahí es donde tienes que hacer recortes.

Tenemos un capítulo sobre cómo recortar gastos. Se llama “Consigue un compañero de piso, súbete al autobús, deja de fumar, sé calvo y consigue un trabajo extra o deja de hablar de ser pobre”.

Todo el tiempo escuchamos esto: “No puedo permitirme invertir”. Estamos apostando a que no. Sí, se puede.

Analizamos la cantidad promedio que los estadounidenses gastan en alquiler, en automóviles, en ir a la peluquería y en alcohol. Unos $2,000 al mes es el alquiler promedio; si tienes un compañero de habitación, el alquiler se reduce a $1,000. Solo eso, si invirtieras la diferencia, en 25 años tendrías $1.3 millones. Ahora, si tuvieras tres compañeros de habitación, la suma ascendería a $2 millones. Piénsalo. Ahora eres multimillonario solo por eso, sin hacer nada más. Y, por cierto, esa es la rentabilidad promedio del mercado.

Pero si a todo esto le sumamos: tomar el autobús, dejar de beber alcohol, cortarte tu mismo el cabello... [Eso son] $2.8 millones de dólares en 25 años.

GI: ¿Si haces todas esas cosas?

BK: Si haces todas esas cosas, es decir, tener un solo compañero de habitación, viajar en autobús, no beber alcohol y no ir a la peluquería, ver videos en YouTube o pedirle a un amigo que te corte el pelo. Las personas más ricas que conozco hacen este tipo de cosas. Y sí, $2.8 millones.

Yo les diría a todos ustedes: Eso suena terrible.

Bien, entonces ¿por qué no te animas e inviertes el 30% de cada dólar que ganes? Entonces no tienes que hacer ninguna de esas tonterías. Si esa es tu mentalidad, es imposible que no te conviertas en millonario. A menos que hagas algo estúpido, como tomar tus inversiones y hacer algo loco.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.