“Nuestra vida es más satisfactoria”: familia se muda de Texas a Grecia, según CNBC

TEXAS - Después del nacimiento de su hija en 2022, Cara West y su esposo Harley decidieron vender todas sus pertenencias e intentar vivir en el extranjero.

Varios factores llevaron a su decisión. Primero, tuvieron que pagar una factura de hospital de $10,000 después del nacimiento de su hija. Además de eso, como West era contratista de una empresa alemana en ese momento, no tenía derecho a la misma licencia de maternidad remunerada de un año de duración que disfrutaban sus colegas de tiempo completo.

“Hubo tantas cosas que comenzaron a salir a la luz después de convertirme en madre en los EEUU que me hicieron comprender realmente que Estados Unidos realmente no apoya a las familias, las madres y los niños”, le dice a CNBC Make It.

West comenzó a investigar cómo otros países del mundo ayudaban a los padres y a pensar en la idea de trasladar a su familia al extranjero.

Cuando se produjo el mortal tiroteo masivo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, West supo que era hora de dar el salto. Ella y su familia vivían a unas tres horas de distancia, en Austin, en ese momento.

Fue "absolutamente devastador", pero "desafortunadamente, no me sorprendió escuchar la noticia del tiroteo en la escuela", dice West. “Fue realmente en ese momento que supe que necesitaba sacar a mi hija de los Estados Unidos por su seguridad”.

A partir de ahí, ella y su marido se propusieron vivir como nómadas digitales. Alrededor de dos años y después de visitar 14 países, la familia decidió establecerse en el futuro previsible en Syros, una isla griega en el mar Egeo.

Ahora, West, de 33 años, trabaja remotamente desde Grecia como conserje de viajes de lujo y creador de contenido de viajes y está en camino de ganar más de $136,000 en 2024. Su esposo dejó su trabajo como gerente de un restaurante en Texas y es un ama de casa, papá de casa.

"[Es] un estilo de vida de ensueño que, sinceramente, nunca pensé que sería posible y no lo cambiaría por nada", dice.

PRIMERA PARADA: PORTUGAL

Antes de comprometer completamente a su familia con la vida de expatriado, West y su esposo decidieron probar la vida en el extranjero durante tres meses a través de una startup llamada Boundless Life.

La organización ofrece a las familias apartamentos privados completamente amueblados, espacios de trabajo conjunto y centros educativos para niños en una variedad de lugares, incluidos Bali y Toscana, según su sitio web. Occidente optó por Portugal.

"Era la solución perfecta para lo que buscábamos", dice West. "Podríamos probar esto, ver si es algo que podríamos hacer".

West ya trabajaba como bloguera gastronómica además de su trabajo de tiempo completo y dice que habían ahorrado alrededor de $10,000 de sus ganancias.

Aunque inicialmente planearon vivir de eso, West consiguió su puesto actual como conserje de viajes de lujo justo antes de partir hacia Portugal. Entonces, dejó su trabajo anterior y su esposo decidió tomarse un tiempo libre no remunerado durante su estadía.

Con ese plan en marcha, la familia aterrizó en Portugal en enero del año pasado. Lo primero que notaron fue el ritmo de vida más lento que les permitía disfrutar más tiempo juntos como familia que en Estados Unidos.

″[Mi esposo] vio lo feliz que estaba, cuánto brillo tenía, cuánto tiempo pasábamos juntos y como familia”, dice.

Nacido y criado en Texas, el marido de West, Harley, al principio dudaba en trasladar a su familia fuera de Estados Unidos, pero al final de su estancia de tres meses en Portugal, estaba totalmente de acuerdo.

VENDIÓ TODO PARA SALIR DE EEUU

Después de enamorarse de su primera experiencia viviendo en el extranjero, West y su esposo regresaron a casa con un enfoque singular: mudarse fuera de los EEUU.

Pero para mudarse al extranjero y viajar a tiempo completo, necesitarían dinero. La pareja ya había reducido su tamaño de un apartamento de dos habitaciones a una unidad de una habitación para reducir sus gastos de vivienda. A partir de ahí, comenzaron a vender tantas cosas como fuera posible, incluidos muebles y uno de sus automóviles, dice West.

“Tuvimos que pensar de manera innovadora debido al hecho de que no teníamos una casa que pudiéramos vender, ni ningún activo que pudiéramos vender”, dice.

La pareja utilizó el dinero que recaudaron vendiendo sus cosas para ayudar a pagar la deuda de su marido. Y esto le permitió dejar su trabajo de tiempo completo y convertirse en padre y ama de casa. Mientras tanto, West continuó trabajando de forma remota y ganando dinero con la creación de contenido, dice.

Sus sacrificios finalmente dieron sus frutos. Una vez que finalizó el plazo de arrendamiento de su apartamento en Texas en julio de 2023, hicieron las maletas para Belice, su siguiente parada como nómadas digitales. Después de vivir como nómada durante casi un año, la pareja decidió hacer de Syros, Grecia, su base de operaciones en junio.

“Quería estar en un lugar junto al agua que fuera realmente tranquilo y pacífico”, dice. "Y eso es exactamente lo que hemos tenido aquí en Syros".

PROS Y CONTRAS DE LA VIDA EN EL EXTRANJERO

West dice que el ritmo de vida más lento y el menor costo de vida en Grecia han marcado una “gran diferencia” en la vida de su familia.

"En Estados Unidos, todo gira en torno a la cultura del ajetreo y el valor está ligado a la productividad", afirma. "Pero aquí en Grecia… el descanso es realmente valorado".

La familia disfruta explorar la isla, probar nuevas comidas y viajar a varios países, incluidos Albania e Italia.

“Es realmente fácil moverse por el país. Puedes tomar ferries o vuelos”, dice West. "En general, nuestra vida es mucho más satisfactoria aquí en Grecia".

Además, la barrera del idioma no es un gran problema ya que muchos lugareños hablan inglés.

Como mujer negra, West dice que se siente más libre de ser ella misma en Grecia sin preocuparse por encontrar las microagresiones raciales que enfrenta en Estados Unidos.

“Simplemente puedo existir en paz y no me preocupa que alguien me siga en la tienda o me trate de manera diferente debido a mi color de piel”, dice. “Aquí simplemente me ven como un estadounidense”.

La sensación de seguridad de su familia contribuye a esa paz. “Todos los días, mientras camino por las calles aquí en Grecia con mi hija, me doy cuenta de lo seguros que estamos. Y eso para mí es lo más importante”.

West y su familia han experimentado un inconveniente notable: perderse días festivos y cumpleaños con familiares. "Ha sido difícil tener que perdernos grandes momentos con nuestra familia", dice. “Pero, sinceramente, daría todo lo posible para que pudiéramos vivir este estilo de vida”.

CÓMO GASTAN SU DINERO

Gastos de mudanza: $5,880 para el alquiler del primer y último mes de su departamento en Grecia, vuelos, solicitud de visa de nómada digital y honorarios de abogados.

Pago con tarjeta de crédito: $4,221 para facturas de tarjetas de crédito.

Comida: $1,952 en cenas y comestibles.

Vivienda y servicios públicos: $1,428 para alquiler, Wi-Fi y servicios públicos.

Médico: $1,278 para seguro médico internacional, visitas al médico y recetas.

Discrecional: $446 para ropa y maquillaje.

Suscripciones: $131 para membresías de gimnasios, suscripciones de almacenamiento a Netflix, HBO Max y Apple.

Teléfonos: $192 para la factura telefónica.

Transporte: $78 por un auto de alquiler y gasolina.

Desde que se mudaron oficialmente a Grecia en junio, el gasto de la familia durante el mes fue mucho más alto de lo habitual, dice West.

Además de tener que pagar su vuelo a Grecia y el alquiler del primer y último mes de su apartamento allí, le pagaron a un abogado que los ayudó a solicitar su visa de nómada digital.

La pareja tiene una deuda de tarjetas de crédito de poco más de $60,000 que parecía casi “imposible” de pagar mientras vivían en Estados Unidos, dice.

El menor coste de vida en Grecia ayuda. Ahora, “hago todo lo que puedo para destinar ese ingreso adicional a pagar nuestras tarjetas de crédito tanto como sea posible”, dice.

Después de reducir la deuda de su tarjeta de crédito, la pareja planea comenzar a ahorrar para la jubilación y trabajar con un profesional.

“El año que viene será una gran transición para nosotros al poder tener los recursos necesarios para obtener la asistencia que necesitamos [y] tener un asesor financiero que pueda decirnos dónde empezar a poner nuestro dinero para que nuestro dinero está funcionando para nosotros”, dice.

PLANES PARA EL FUTURO

Aunque West no prevé que su familia sea nómada para siempre, no planea regresar permanentemente a los Estados Unidos.

“Es verdaderamente una vida más plena y rica en el extranjero”, afirmó. “El solo hecho de poder ver el mundo, conocer gente nueva, experimentar un nuevo idioma, culturas y tradiciones, es tan especial y algo a lo que no estamos lo suficientemente expuestos en los Estados Unidos”.

Ahora que han hecho de Grecia su base de operaciones, West espera hacer crecer su familia.

Una vez que su hija tenga edad suficiente para ir a la escuela, la pareja planea registrarse para educarla en casa y conectarse con centros educativos de todo el mundo que atienden a familias nómadas y a sus hijos.

"Esta es una manera realmente excelente para ella de tener ese compromiso social, pero también de poder aprender a través de los viajes", dice.

Cuando West comenzó a planear mudarse fuera de los EEUU, no vio muchas familias que se parecieran a la suya o que estuvieran en una situación financiera similar. Espera inspirar a más personas a explorar la vida en el extranjero y no dejarse intimidar por el proceso.

“Siempre habrá algo que surja en tu camino hacia convertirte en un nómada digital o en un expatriado que vive en el extranjero”, dice. "Pero es absolutamente posible si continúas manifestándolo y tienes el objetivo en mente".

