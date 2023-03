En 2009, a Graham Cochrane lo despidieron de su trabajo de tiempo completo. Encontrar trabajo durante una recesión fue difícil, así que aceptó trabajos independientes y trabajó en su blog de música.

Eso cambió todo. Hoy, trabaja solo cinco horas a la semana y gana alrededor de $160,000 al mes administrando su blog y su empresa de asesoramiento empresarial.

Una de las partes más gratificantes de su trabajo es enseñar a las personas cómo usar herramientas en línea simples y convertir sus habilidades en actividades secundarias rentables.

Aquí hay tres tipos de negocios que puede comenzar hoy por $0:

Negocio de consultoría

¿Hay algo en lo que tus amigos siempre te piden ayuda? Uno de los clientes de Cochrane le enseña a la gente cómo arreglar motocicletas en casa. Otro hace grabaciones de pronunciaciones de palabras en inglés para hablantes nativos de japonés.

La clave es comunicarse con su red existente: "Ofrezco espacios de entrenamiento uno a uno para [X grupo de personas] que luchan con [Y inquietudes] y quieren lograr [Z resultados]".

Luego reserve tiempo para reunirse con los clientes por teléfono o videollamada. Discuta sus puntos débiles y enséñeles cómo seguir adelante.

Con el tiempo, desarrollará un plan de estudios basado en los problemas que ve con más frecuencia. Aumente su base de clientes pidiéndoles referencias. Publique testimonios de clientes en las redes sociales y en su sitio web.

Servicio profesional

Ya sea que se trate de diseño gráfico o edición de video, muchos sitios web facilitan la promoción de sus servicios profesionales. En Fiverr o UpWork, por ejemplo, puede crear un perfil, enumerar sus servicios y ser descubierto.

Algunos tips:

Para destacar, sea específico en lo que puede ofrecer. Por ejemplo, un editor de video de ensayo de formato largo de YouTube podría tener menos competencia que un editor de video general.

Escribe una propuesta personalizada para cada oferta de trabajo. No diga "A quien corresponda" ni escriba como si estuviera solicitando un trabajo tradicional. Explique cómo sus habilidades y experiencias pueden ayudar a resolver sus problemas.

Haga preguntas sobre el proyecto al final de su propuesta. Esto demuestra que ya está pensando en el futuro y le da a la otra persona una razón clara para hacer un seguimiento. Más diálogo significa más oportunidades para ganárselos y conseguir el trabajo.

También envíe correos electrónicos a antiguos clientes, empleadores y amigos. Dígales qué servicios brinda y que le gustaría ofrecerles un descuento para amigos y familiares.

Aquí hay un script de correo electrónico de muestra:

Hola [Nombre],

Si aún no te has enterado, comencé un nuevo negocio ofreciendo [X tipo de servicio] a [Y tipo de cliente ideal]. Me vino a la mente como alguien con quien me encantaría trabajar.

¿Está buscando ayuda actualmente con [Z tipo de problema que resuelve]? Si es así, me encantaría atender una llamada y escuchar lo que está tratando de lograr en el próximo año para ver si puedo ayudarlo a lograr esos objetivos.

Estaría encantado de ofrecerle algunos precios de lanzamiento. ¡Hazme saber si estas interesado!

Gracias,

[Su nombre]

Negocio creador

Como creador, hay cuatro formas principales de ganar dinero:

Ingresos publicitarios

Ingresos por publicación de afiliados

Publicaciones patrocinadas y ofertas de marca

Venta de materiales digitales a su audiencia

Cree contenido sobre un tema de nicho del que sepa mucho.

Puede publicar en cuentas que ya tiene para aprovechar su red existente. No te preocupes por poner todos tus patos en una fila. La clave es simplemente comenzar y publicar todos los días.

YouTube es la plataforma favorita de Cochrane porque para empezar tiene una función de búsqueda avanzada que hace que el contenido sea más reconocible.

No necesitas cientos de miles de seguidores. Uno de sus clientes que enseña a los pastores cómo predicar mejores sermones tiene 7,000 suscriptores en YouTube, pero gana más de $150,000 al año. Cochrane hizo un trato con uno de sus mayores socios afiliados cuando solo tenía unos pocos miles de seguidores.

Para unirse al Programa de socios de YouTube y ganar dinero con los anuncios, solo necesita 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción en 12 meses o 10 millones de vistas de YouTube Shorts.

Es tentador copiar el estilo de otra persona, pero se destacará más al incorporar su propio toque. Las personas gravitan hacia personalidades únicas, así que deja que la tuya brille.

Graham Cochrane es fundador de The Recording Revolution, autor de ”How to Get Paid for What You Know″ y asesor empresarial de más de 2,800 clientes en todo el mundo. Síguelo en Instagram y Twitter.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.