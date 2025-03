Madre soltera dependía de ayudas alimentarias, ahora su negocio genera $20 millones al año

Ashley Tyrner-Dolce sabe lo que es luchar por conseguir alimentos sanos para su familia.

Hace poco más de una década, era madre soltera y dependía de cupones de alimentos y Medicaid. Ahora, Tyrner-Dolce es la fundadora y consejera delegada de FarmboxRx, cuyo objetivo es distribuir alimentos sanos a los estadounidenses con bajos ingresos que viven en desiertos alimentarios a través de sus planes de seguro médico.

El año pasado, la empresa, basada en suscripciones, ingresó más de $20 millones, según documentos revisados por CNBC Make It, y se asoció con más de 80 planes de salud diferentes. FarmboxRx es gratuita para sus usuarios: Medicare, Medicaid y otros proveedores de seguros pagan las entregas de comestibles, como medio de atención sanitaria preventiva.

La empresa empezó a ser lucrativa en 2022, dice Tyrner-Dolce.

En 2011, Tyrner-Dolce y su hija recién nacida se mudaron de Arizona a Nueva York para empezar de cero. Vivir en la Gran Manzana no era glamuroso: se alojaba en casa de amigos, dependía de la ayuda del gobierno para comer y cargaba con la compra en el metro, dice.

Consiguió un puesto como directora comercial en el sector de la moda y, un año después, a los 25 años, dejó de recibir cupones de alimentos, ahora conocidos en Nueva York como prestaciones del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés). Su situación de vida mejoró en los años siguientes, pero sus visitas al supermercado nunca lo hicieron, dice Tyrner-Dolce. Encontrar comida sana y asequible era difícil, al igual que cargar con pesadas bolsas hasta casa.

En 2014, dejó su trabajo en una empresa para lanzar FarmboxRx. Utilizó los ahorros de tres años — unos $80,000 destinados inicialmente a la compra de una casa, dice- para cubrir los costes de puesta en marcha, como la marca y el marketing, un almacén y los honorarios legales. Redujo sus gastos personales y se mudó a un pequeño apartamento de una habitación con su hija, mientras revendía juguetes en eBay para conseguir más dinero.

Al principio, FarmboxRx era un servicio directo al consumidor: Los clientes se suscribían y recibían productos frescos en la puerta de su casa. Tyrner-Dolce quería encontrar una forma de que los planes de salud ayudaran a pagar los alimentos, pero al principio los inversores no compartían su visión, dice.

"Todos los inversores querían convertirnos en un kit de comida", dice Tyrner-Dolce, que ahora tiene 41 años. Pero "no acepto un no por respuesta. Me gusta decir que soy un rinoceronte. Nunca puedo darme la vuelta y mirar atrás. Tengo que seguir adelante".

Según los informes, FarmboxRx alcanzó $1 millón en ingresos anuales en 2019, fuera de esas suscripciones de productos. Ese dinero cubrió en gran medida los gastos del negocio, dejando comparativamente poco para la nómina, incluido el propio salario de Tyrner-Dolce, dice. Pero ese año aprendió algo importante: Algunos usuarios de Medicare y Medicaid podían acceder a productos con descuento y gratuitos como parte de sus planes de salud.

Tyrner-Dolce se puso en contacto con "entre 80 y 100 planes de salud" con la esperanza de conseguir una asociación, afirma. Consiguió una con Vibra Health Plan, propiedad de Blue Cross Blue Shield, en 2020. Dos años más tarde, FarmboxRx tenía suficientes socios de planes de salud para abandonar por completo el mercado directo al consumidor.

"Fue entonces cuando empezamos a ser lucrativos", afirma Tyrner-Dolce, y añade que su empresa aún no ha recibido financiación externa.

FarmboxRx no es la única empresa con una idea similar. Empresas como Mom's Meals y Performance Kitchen también venden kits de comida en línea a través de planes de salud, y se espera que el mercado mundial de la comida sana supere los $890,000 millones este año, según un informe de Future Market Insights.

Grandes minoristas como Instacart, Uber Eats, Kroger y Walmart ofrecen programas de alimentación basados en la nutrición, asociaciones o becas de alimentación. Y se prevé que el sector de la alimentación online crezca $1.2 billones entre 2024 y 2028, según la empresa de estudios de mercado Technavio.

Tyrner-Dolce confía en poder seguir haciendo crecer su negocio en medio de una competencia cada vez mayor. El 18 de marzo, FarmboxRx anunció una plataforma de necesidades sociales llamada Driver's Health, que ofrece una gama más amplia de recursos y artículos de entrega a domicilio, pensados para otros problemas relacionados con el bienestar, como la vivienda y el transporte.

"Abordar las enfermedades relacionadas con la alimentación es una cuestión de educación, asequibilidad y acceso", afirma Tyrner-Dolce. "Hay que aunar muchos aspectos para resolver este problema".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ashton Jackson para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.