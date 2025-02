CNBC: el “valioso crédito” que vale miles de dólares y que muchos no reclaman

Lo que debes saber Según el IRS, casi 1 de cada 5 contribuyentes elegibles no recibe el crédito tributario por ingresos del trabajo, o EITC, que en 2023 promedió $2,743.

Para 2024, el EITC vale hasta $7,830 para familias con tres o más hijos, en comparación con los $7,430 de 2023.

Mientras tanto, los trabajadores elegibles, de entre 25 y 64 años, sin dependientes, pueden reclamar hasta $632 para 2024.

Esta temporada de impuestos, el IRS espera más de 140 millones de declaraciones individuales, y muchos contribuyentes podrían perder un crédito por valor de miles de dólares.

El crédito tributario por ingresos del trabajo, o EITC, es una exención fiscal para los trabajadores de ingresos bajos a moderados. En 2023, los contribuyentes elegibles recibieron un crédito promedio de $2,743, según el IRS.

“Cada año, millones de hogares reciben el EITC”, dijo el excomisionado del IRS Danny Werfel a los periodistas a principios de enero. Pero “casi uno de cada cinco contribuyentes elegibles no reclama este valioso crédito porque no lo conocen o no se dan cuenta de que califican”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Para 2024, el EITC vale hasta $7,830 para familias con tres o más hijos, en comparación con los $7,430 en 2023, según el IRS. Los trabajadores elegibles, entre las edades de 25 y 64, sin hijos pueden reclamar hasta $632 para 2024.

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos del EITC antes de mediados de febrero, según la agencia. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes que presentan impuestos temprano verán una actualización de estado en el portal “¿Dónde está mi reembolso?” antes del 22 de febrero. Los reembolsos deberían llegar antes del 3 de marzo si eligió el depósito directo y no hay problemas con su declaración de impuestos.

Cómo funciona el crédito fiscal por ingresos del trabajo

El EITC “puede ser confuso”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, Robert Nassau, director de la clínica de impuestos para personas de bajos ingresos del centro estudiantil.

Para el año fiscal 2024, puede ser elegible con “ingresos ganados” o salarios del trabajo de $59,899 o menos para contribuyentes solteros y $66,819 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, según el IRS. Estos límites de ingresos disminuyen según la cantidad de hijos calificados.

Estos límites utilizan el ingreso bruto ajustado, que es su ingreso total después de restar las contribuciones al plan 401 (k) antes de impuestos y los “ajustes”, como ciertas contribuciones a la cuenta de jubilación individual antes de impuestos, los intereses de los préstamos estudiantiles y los gastos de educador.

Otros requisitos del EITC incluyen:

Sus ingresos por inversiones no pueden ser superiores a $11,600

Debe ser ciudadano estadounidense o residente durante todo el año

Necesita un número de Seguro Social válido para usted, su cónyuge (para declaraciones conjuntas) y sus hijos que califican.

Debe presentar una declaración de impuestos

Algunos contribuyentes elegibles que no reciben el EITC podrían ser personas con ingresos más bajos sin un requisito de presentación, dijo Nassau. Pero el EITC es “reembolsable”, lo que significa que aún puede solicitar un reembolso incluso sin obligación tributaria.

Puede usar el asistente del EITC del IRS para ver si califica.

Si es elegible, puede presentar su declaración de forma gratuita utilizando IRS Direct File, IRS Free File, Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y otros.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kate Dore para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.