¿Se comprometieron? Taylor Swift presenta a Travis Kelce en un concierto de su gira en Londres

Taylor Swift tuvo una sorpresa para los fans que asistieron a su gira Eras en el estadio Wembley de Londres el domingo: su novio Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City campeones del Super Bowl.

Vestido con esmoquin y sombrero de copa, Kelce se unió a Swift en el escenario para una transición previo a la canción “I Can Do It With a Broken Heart”.

En los videos de los fans, se le ve cargando a Swift, instándola a un cambio de vestuario. Kelce le abanicó y empolvó la cara como parte del acto.

El mes pasado, en su primer concierto de la gira Eras desde el lanzamiento de “The Tortured Poets Department”, Swift modificó su repertorio.

En la Arena La Défense de París, los fans pudieron disfrutar de nuevas canciones del álbum que batió récords y que salió a la venta en abril.

La multimillonaria Eras Tour es una retrospectiva de la carrera de Swift en la que interpreta más de 40 canciones que reflejan 17 años de música.

“The Tortured Poets Department” es su primer lanzamiento desde el inicio de la gira.