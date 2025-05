Uno por uno: los habitantes eliminados de La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars inició su quinta temporada con 23 personalidades.

QUIÉNES SON LOS FAMOSOS ELIMINADOS O QUE YA NO ESTÁN EN LA CASA

Salvador Zerboni (Primer Eliminado)

Salvador Zerboni es un actor mexicano reconocido por su trabajo en exitosas producciones. La prensa ha especulado mucho sobre su vida amorosa, pues ha sido relacionado con famosas como Fey, Livia Brito, Paty Cantú, Ivonne Montero y Alejandra Guzmán. Sin embargo, él nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Actualmente se encuentra en una relación. En una entrevista, confesó que padece Trastorno Explosivo Intermitente. Esta es una condición que “supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas”. Ha participado en los realities “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, “Reto 4 elementos: La Liga Extrema” y “La Casa de los Famosos 2”, donde quedó como subcampeón detrás de Ivonne Montero. El actor mexicano participó en el reality show Los 50 de Telemundo.

Valentina Valderrama (Segunda Eliminada)

Mejor conocida como Valen Valde, es una joven periodista, actriz y modelo de la ciudad de Medellín, Colombia. Su amor y pasión por los medios de comunicación la llevó a elegir su carrera como comunicadora social. A pesar de su amor por las artes dramáticas, nunca tomó clases sino que todo lo hizo de manera empírica y sigue siendo su sueño; en el 2018 comenzó a trabajar con las redes sociales; comenzó haciendo videos de humor y se reunía con otros influencers para crear contenido. Ha trabajado en campañas para Cardi B, Mike bahía Maluma, Warner Music, entre otras. También tiene más de 200,000 seguidores en Instagram. En 2020 comenzó a trabajar en un canal de Antioquia llamado Cosmovisión. En el 2022 fue modelo de video de Daddy Yankee. Ahora sigue tras la búsqueda de su sueño, que es la actuación y la televisión. Actualmente Valentina participa como pre candidata por la banda en Miss Universe Colombia.

Varo Vargas (Tercer Eliminado)

Modelo peruano conocido sobre todo por ser el ganador del concurso Mister Supranational 2021. En septiembre del 2022, debutó en la música con el lanzamiento de su sencillo "Morena" en YouTube. Es el primer peruano en ganar el concurso Mister Supranational. Se filtró un video íntimo de Varo. El modelo peruano utilizó su Instagram para romper su silenció y contar que fue traicionado por una persona a la cual le envió el vídeo que se filtró en redes sociales. En su tiempo libre, Varo ama componer nuevas canciones, cantar, jugar soccer y Meditar. El último año estuvo trabajando en una orquesta de salsa.

Laura Bozzo (Conductora y abogada, está soltera), eliminada

Conductora, abogada y presentadora de televisión. Fue contratada por América Televisión y lanzó Laura en América. En 2009, Laura Bozzo llegó a vivir a México y, en junio de ese mismo año, estrenó su programa "Laura de todos" en TV Azteca. En 2011, firmó un contrato con Televisa para conducir "Laura“. En junio de 2020, inició las grabaciones de Laura sin censura. Ha participado en los reality shows de La Casa de los Famosos, MasterChef 2024 y Gran Hermano VIP España, llegó a semifinales, pero fue eliminada antes de la final. Respecto a su vida personal, se casó con el abogado Mario de la Fuente Balarezo en 1980; fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijas Alejandra y Victoria. Luego de veinte años de matrimonio se divorciaron. En el 2000, Laura Bozzo causó polémica al iniciar una relación sentimental con el argentino Christian Suárez, 24 años menor que ella, finalmente terminaron la relación. Actualmente no se le conoce alguna relación sentimental.

Nacho Casano (Modelo y actor, soltero), eliminado

Conocido por ser polémico en sus opiniones. Es el mediano de tres hermanos. Graduado de licenciatura en administración de empresas, y con estudios de tres años de la licenciatura en Psicología. Inició su carrera en el modelaje, trabajando en algunos países de Asia, Europa y América. En 2007 se trasladó a México en donde comenzó su carrera actoral en el Centro de Educación Artística de Televisa realizando diferentes capacitaciones para conducción, actuación y neutralización de acento. En televisión ha participado en varias telenovelas. Ha escrito libros de superación personal, los cuales promociona a través de sus redes sociales. Su última pareja formal fue con Daniella Navarro con quien estuvo en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”. Ambos publicaron un libro “Cuando por fin te miré”; en el libro, la ex pareja cuenta su historia de amor. Actualmente está soltero.

Uriel del Toro (Actor, modelo y presentador, está soltero), eliminado

Actor, modelo, músico y presentador mexicano. Inició su carrera a los 18 años como modelo, ha realizado exclusivas campañas publicitarias. Durante el Fashion Week México 2008 fue galardonado con el premio al Mejor Modelo Masculino. En su paso por Argentina inicia su carrera televisiva como conductor de la señal de moda Fashion TV. Ha sido conductor de la cadena de televisión Telehit y ha actuado en distintas telenovelas y series. Participó en la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, así mismo formó parte del elenco de “Falsa identidad” de Telemundo. Es muy ordenado, disciplinado, le gusta dormir bien y comer bien. Lleva una vida saludable.

Julia Gama (Miss Universo, modelo, recién terminó con Rafa Nieves), eliminada

Fue Miss Universo Brasil 2020, es actriz, presentadora, empresaria y oradora motivacional. Julia Gama quedó en segundo lugar en el concurso de Miss Universo y se convirtió en la primera brasileña en alcanzar el puesto en años. Además, estudió ingeniería química y tiene una licenciatura en artes dramáticas. Gama vivió durante tres años en China y fue la primera actriz brasileña que apareció en una película china. Participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo. En el mismo reality show, conoció a Rafael Nieves; con quién tuvo una relación al terminar la temporada, hace poco tiempo terminaron.

Aleska Génesis (Modelo y empresaria, recién terminó relación con Clovis), eliminada

Modelo y empresaria venezolana, ingeniera Industrial de profesión. Ha desfilado para diversos diseñadores y casas de moda. Fue novia del reguetonero Nicky Jam y se le ha relacionado con otras celebridades como Maluma o James Rodríguez. Aleska Génesis Castellanos ha denunciado haber sido víctima de maltratos por parte de su expareja, el empresario Miguel Mawad. Su experiencia personal la ha llevado a trabajar en programas contra la violencia de género y el empoderamiento femenino, como el Global Women Leaders, en República Dominicana. Fue participante de la cuarta temporada de La Casa de los famosos de Telemundo, donde tuvo un encuentro con Christian Estrada pero no llegó a más y donde Clovis Nienow al igual participante, logró conquistar su corazón; recién terminaron su relación quedando en buenos términos.

Paty Navidad (Actriz y cantante, soltera), eliminada

Actriz y cantante mexicana, originaria de Sinaloa. Desde 1994 ha participado en un sin fin de telenovelas. Navidad ha sido criticada por compartir desinformación sobre la pandemia del COVID-19. El 8 de enero de 2021 la cuenta de Twitter de Navidad fue suspendida luego de hacer comentarios falsos sobre las vacunas contra el COVID-19. Durante las grabaciones de “Por ella soy Eva” tuvo una crisis muy fuerte, debido a un tumor en la hipófisis, le llegaron síntomas muy fuertes, como delirio de persecución, paranoia, esquizofrenia y hasta pensamientos suicidas. Muchos de sus compañeros le dieron la espalda, incluso dice haber estado en el hospital por envenenamiento por parte de sus compañeros. A raíz de esto se dio cuenta que estaba mejor sola que mal acompañada y ahora disfruta mucho de su soledad. Participó en la tercer temporada de La Casa de los Famosos y también fue la ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP de Telemundo.

Lupillo Rivera (Cantante, compositor y productor musical, está soltero), abandonó

Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido en el mundo de la música regional mexicana como “Lupillo” Rivera, es un cantante, compositor y productor musical que goza de una gran popularidad entre la comunidad Hispana. Poco se sabe de la primera esposa María Gorola, con quien estuvo casado durante 15 años y de la unión se procrearon cuatro hijas: Ayana, Abigail, Angélica y Areana. Posteriormente Lupillo se casó con Mayeli Alonso en 2006, relación que duró 12 años y que terminó en una solicitud de divorcio por diferencias irreconciliables. Lupillo y Mayeli tuvieron una hija, Guadalupe Karizma en 2004 y se comprometieron en 2005, llegando al altar en el 2006. Dos años después recibieron a su hijo L’Rey, único hijo varón de Lupillo Rivera. Cuando Lupillo Rivera se unió a La Voz México en su octava temporada empezaron los rumores de noviazgo entre Belinda y Lupillo. Y aunque ninguno de los dos confirmó como tal sostener un romance, eran sus acciones y que Rivera se tatuó el rostro de la cantante. Participó en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.

Diego Soldano (Actor, casado), eliminado

Actor. Nació en Buenos Aires, Argentina. Padre de tres hijos, hace 13 años que radica en México. Separado de la madre de sus hijos. Diego Soldano está casado con Shiran Avraham Soldano, una empresaria israelí, con quien vive en la Ciudad de México. Los dos se conocieron a finales de 2022 y se casaron en una ceremonia íntima en marzo de 2024. Fue participante de la tercer temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Al igual ha sido panelista de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.

Carlos Chávez (Excompetidor de Exatlón, soltero), eliminado

Nació en Cuba, vive y trabaja en Houston como arquitecto. Compite en Spartan Races y 5K. Ganó medallas nacionales corriendo atletismo en la universidad. Jugaba baseball, fútbol y fútbol estuvo en el equipo de natación. Carlos Chávez llegó a las arenas de Exatlón Estados Unidos como reemplazo. En la semana 3 de Exatlón Estados Unidos, sexta temporada, Carlos Chávez fue eliminado, luego de perder el Duelo de Eliminación contra Frank de la Cruz, su compañero de equipo.

Erubey De Anda (Cantante, actriz y modelo, soltera), eliminada

Cantante, actriz y modelo de estilo de vida y moda así como influencer popular en Instagram que ha acumulado más de 850,000 seguidores en dicha plataforma. También es una creadora de contenido de YouTube. Durante la pandemia sacó su primer sencillo. Lleva 5 años dedicada a la música que es mi pasión, es su sueño desde que tiene 9 años. Soltó todo y está viviendo de la música. Es de Guanajuato, se fue a vivir a Miami con su manager y también pareja, con quien terminó por infiel. Ahorita vive con su hermano. Se considera una persona alegre y positiva, leal. Ama los animales y con el dinero que gane quiere poner una fundación.

Alejandra Tijerina (Miss Universo, soltera), eliminada

Fue Miss Universo Nuevo León, rumbo a Miss Universo México 2024. Es actriz, conductora, empresaria y modelo. Participó en nuestra Belleza Sonora 2015 y fue Miss Globe Sonora 2015. Bajo más de 10 kilos antes de incursionar como reina de belleza, se considera como una mujer preparada que tiene el don de la palabra. Empezó desde muy pequeña en las pasarelas.

POSIBLES FINALISTAS

Alfredo Adame (Actor, está soltero)

Alfredo Adame es una celebridad mexicana, que nació en Guadalajara y que en los últimos años ha destacado por sus acciones o declaraciones llenas de polémica. Fue actor y conductor de televisión reconocido y actualmente se dedica a hacer stand up comedy y funge como DJ. Antes de ser actor, estudió aviación comercial. Participó como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de la Ciudad de México por el partido Redes Sociales Progresistas en las elecciones federales de 2021, perdiendo la contienda. No se habla con sus hijos y en entrevista en un programa dijo que los desconocía por completo, que no eran sus hijos porque no llevaban su sangre y que los había desheredado. Según la mamá de uno ellos, rechazaba a su hijo por su orientación sexual. Participó en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Manelyk González (Presentadora y empresaria, soltera)

Saltó a la fama tras participar en la primera temporada del reality show de MTV Acapulco Shore que se transmitió por primera vez en 2014, siendo parte de las primeras siete temporadas de dicho programa y la participante más famosa del formato. Aprovechando la fama que le dejó el proyecto, González aceptó posar para Playboy. Así mismo se lanzó como cantante pero su carrera dentro de la industria musical no despegó. En 2021, Manelyk se convirtió en una de las concursantes de La casa de los famosos y se convirtió en la subcampeona del programa. En 2023 participó en el programa Los 50. En 2024 participó como panelista invitada en el reality Show "La casa de los famosos" en su tercera temporada. Anunció su debut en la actuación en su personaje "Manuela" en la serie de televisión "El capo" en su cuarta temporada.

Rey Grupero (Influencer y comediante, en una relación)

Originario de la Ciudad de México. Es influencer y comediante, al igual que caricaturista y retratista. Gracias a las caricaturas, se hizo muy amigo de Roberto Palazuelos. Se caracteriza por su humor pesado. Se define como una persona “cero violenta, sólamente soy auténtico, soy natural y soy transparente”. Dejó de hacer bromas, hace 5 años, porque le tumbaron todos los canales. Quiere que la gente lo conozca fuera de las bromas pesadas y no se queden con el mal sabor de boca. Algunos famosos no lo ven con buena cara porque lo ven no como artista, lo ven como pandillero. Dice que su archienemigo es Alfredo Adame. Participó en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Fue participante del reality show MasterChef Celebrity México 2024.

Niurka Marcos (Actriz, Vedette y Cantante. Está en una relación)

Niurka es vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que reside en México. Su primer esposo fue Federico, un mexicano que trabajaba en Mazatlán, con quién dió a luz a su primer hijo, Kiko. Sin embargo Niurka regresó a Cuba junto con su hijo y su madre debido a las constantes agresiones que sufría por parte de su esposo. Luego de haberse divorciado de su primer esposo, regresó a México. Tiempo más tarde Niurka Marcos y Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, tuvieron a Romina Marcos. El talento de Niurka llamó la atención del productor Juan Osorio, quien la integró al elenco de la telenovela Vivo por Elena. Niurka y Juan Osorio, tuvieron una relación y a fines de los años noventa tuvieron a su primer hijo, llamado Emilio Osorio. Niurka participó en la obra de teatro Aventurera, dirigida por Carmen Salinas; con la cual adquirió gran popularidad en México. Niurka se separó de Juan Osorio en 2003. En su participación de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, conoció a Juan Vidal con quien tuvo una relación que solo duró unos meses. Actualmente mantiene una relación con Bruno Espino, quin a logrado robarle el corazón.

Dania Méndez (Influencer y modelo, soltera)

Chica reality, mexicana. Se hizo famosa luego de su participación en “Acapulco Shore”. Originaria de Jalisco, pero vivió casi toda su vida en Hidalgo. En 2019 declaró estar profundamente enamorada de Lorduy, integrante del grupo “Piso 21”, Terminaron en 2021, por una infidelidad del músico. Es amiga de Brenda Zambrano, gracias a que ella la recomendó en Acapulco Shore, logró entrar al show. Ambas tuvieron problemas con Manelyk, por un video en el que supuestamente hablaba mal de ellas. En la temporada 7 tuvo una pelea a golpes con Manelyk y Jawy las tuvo que separar. En 2023, Méndez se convirtió en una de las concursantes de La casa de los famosos. Ese mismo año participó en el reality, Los 50, durante su estadía sufrió una lesión en sus implantes y después de ser eliminada tuvo que someterse a una cirugía.

Paulo Quevedo (Actor, modelo y cantante, está soltero)

Paulo es un actor, modelo y cantante nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En la década de los 90, dio sus primeros pasos como actor, participando en reconocidas telenovelas mexicanas producidas por Televisa. En el año 1997, integró la banda masculina Tierra Cero, pero no sería la única ya que luego ingresó al grupo Cairo, en el que coincidió con otras actores muy conocidos, Gabriel Soto y Roberto Assad. Posteriormente, ese rubro fue quedando en el pasado. A la par de su carrera en la actuación, Quevedo supo aprovechar su atractivo físico y musculatura para incursionar en el modelaje, siendo parte de varias sesiones de fotos y también de desfiles de moda en Estados Unidos y en México. Aprovechando que tiene muchas personas que lo siguen desde hace años, el actor Paulo Quevedo tomó la decisión de abrirse una cuenta de Only Fans. Entró en la semana 8 a la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Nueva generación de personalidades

Rosa Caiafa (Influencer, soltera)

Es de Barranquilla Colombia. Fue participante del Desafío 2012 y del Desafío 2014. Esta mujer se considera acelerada, independiente y luchadora, que no se limita y no se deja vencer por nada. Rosa fue la niña linda del equipo de los costeños. No es la más atlética ni la más competidora, pero su aparente ingenuidad y su habilidad para agarrarse del más fuerte fue su estrategia para avanzar en la competencia. Tiene la facilidad de hacer amigos. Es cosmetologa, esteticista, es beauty influencer en sus redes sociales. Amante del maquillaje y del mundo de la belleza. También fue participante de Reto Cuatro Elementos.

Carlos “Caramelo de chocolate” Cruz (Exrepartidor de UPS, soltero)

Era un repartidor de UPS en Nueva York, que se hizo viral gracias a sus consejos fitness en las redes. Mark Langowski compartió uno de sus videos en Tik Tok. Cruz sufría baja histamina y logró regularla gracias al ejercicio. Los apodan caramelo de chocolate. Hace Calistenia como principal entrenamiento y disfruta del motocross, la moda y el baseball.

Luca Onestini (Influencer y modelo, está soltero)

Luca Onestini conocido en España fundamentalmente por ser el hermano mayor del también concursante de realities Gianmarco Onestini. Desde los 18 años cultivó su belleza para ser modelo profesional, cosa que consigue, y, en 2013, con apenas 20 años, es nombrado ganador del certamen de Míster Italia. En 2017 entra en uno de los concursos estrella del conglomerado mediático, 'Grande Fratello VIP', en donde queda en segundo lugar. A pesar de no lograr el primer puesto, sí que encontró el amor con la también modelo Ivana Mrazova, protagonizando un romance que fue de los más mediáticos de la edición y que sigue vivo a pesar del paso del tiempo y el fin del concurso. En 2019 desembarca del Canale Cinque italiano al Telecinco español cuando entra a formar parte de los debates de 'Gran Hermano VIP', en la edición en que participa su hermano Gianmarco, como defensor del mismo. Su defensa llegó al punto de que protagonizó una sonora trifulca con el presentado Jorge Javier Vázquez.

