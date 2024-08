Bad Bunny regresa a la lista de canciones del verano del expresidente Obama

WASHINGTON DC - El expresidente Barack Obama (2009-2017) compartió este lunes su ya tradicional lista de canciones del verano, en la que incluyó "Perro Negro", del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Feid.

La otra canción en español en esta lista compuesta por 44 temas es "Bad Boy", de los puertorriqueños Dei V, Chris Jedi y Gaby Music en colaboración con Ozuna y Anuel AA.

Como cada año, Obama combina en su lista novedades de la temporada con clásicos.

En esta ocasión mezcla temas como "Texas Hold 'Em'" de Beyoncé o "Wanna Be" de GloRilla con Megan Thee Stallion, con "Silvio" de Bob Dylan o "How Do U Want It" de 2Pac con K-Ci & JoJo.

Bob Dylan, 2Pac o Beyoncé son artistas recurrentes en las listas de reproducción del expresidente demócrata.

Desaparece de la lista de este año Rosalía, a la que Obama incluyó en 2023 con "Vampiros" junto a Raw Alejandro, en 2022 con "Saoko" y en 2019 con "Con Altura" junto a J Balvin.

Bad Bunny, por su lado, vuelve a un listado en el que ya estuvo en 2022 con "Ojitos Lindos" junto a Bomba Estéreo, o en 2019 con "Un Día (One Day)", canción de J Balvin en la que colaboraba junto a Dua Lipa.