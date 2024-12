Jude Law recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

LOS ÁNGELES - El actor y productor de cine británico Jude Law develó este jueves una estrella con su nombre en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en honor a una carrera cinematográfica que abarca tres décadas de "pasión y curiosidad".

Law, conocido por interpretar al "Dr. John Watson" en "Sherlock Holmes" (2009), recibió la estrella número 2,798, situada junto a la simbólica sala de cine El Capitán y enfrente del mítico Teatro Chino de Hollywood.

"Tener un lugar aquí, entre el talento que crecí viendo en todas esas películas, es sublime y ridículo a la vez", dijo durante la presentación de su estrella mientras agradecía este reconocimiento a todas las personas con las que ha trabajado.

"La necesidad de colaborar es la mayor recompensa del medio, y algunos de ustedes y muchos otros con los que he colaborado durante más de 30 años, personas de las que he aprendido y que me han animado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella", agregó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Al evento asistió su familia, así como compañeros de la industria como la actriz estadounidense Jurnee Smollett, quien arropó al actor tras agradecerle el haber creado un entorno seguro en los sets de rodaje en los que todos puedan sentirse "justos y equitativos".

"Ser testigo de tu dedicación al oficio ha sido una experiencia única en mi vida. Estar en tu órbita me ha convertido en una mejor artista, me atrevo a decir en una mejor persona, y espero con ansias nuestra próxima aventura, querido hermano, sea cual sea la forma que adopte", agregó Smollett.

La filmografía de Law incluye una amplia gama de títulos aclamados como "Gattaca" (1997), "Midnight in the Garden of Good and Evil" (1997), "Closer" (2004) y "Captain Marvel" (2019). Su papel más reciente fue el de "Captain Hook" en "Peter Pan & Wendy" (2023).

El actor además ganó un BAFTA a mejor actor de reparto por "The Talented Mr. Ripley" en 1999, película que también le valió la nominación al Oscar y los Golden Globes.