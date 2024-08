Puede que JLo y Ben Affleck no hayan tenido un acuerdo prenupcial, pero deberías considerar uno

Los observadores de celebridades de toda la vida pueden no haberse sorprendido cuando Jennifer López solicitó el divorcio de Ben Affleck, pero lo que fue sorprendente fue que la petición de divorcio de López no incluyó ninguna mención de un acuerdo prenupcial.

Un acuerdo prenupcial es un documento legal para parejas que pronto se casarán que establece cómo dividirán sus bienes durante su matrimonio y si se divorcian. Son comunes para celebridades y parejas muy ricas, pero el abogado de divorcio Raiford Dalton Palmer dice que debería considerar uno incluso si no tiene mucho dinero.

"Los acuerdos prenupciales no son solo para gente rica", dijo Palmer, quien es accionista gerente de STJ Divorce Law. "Pueden ser muy importantes para personas que no tienen tanto dinero porque cada dólar gastado en honorarios de abogados es un dólar que no puede gastar en sus hijos o en usted mismo".

Si planea casarse pronto, esto es lo que necesita saber sobre los acuerdos prenupciales:

Debe tener una conversación prenupcial lo antes posible

Al abordar el tema con su pareja, el tiempo es clave. La abogada de derecho de familia Linda J. Ravdin recomienda que tenga la conversación lo antes posible y no espere hasta que esté a mitad de camino de la organización de su boda.

"Tan pronto como comiencen a hablar sobre el matrimonio, la persona que desea el acuerdo prenupcial debería decir algo", dijo Ravdin.

También es importante conocer la fecha límite de su estado para presentar un acuerdo prenupcial. Por ejemplo, California tiene una regla de siete días, lo que significa que una persona debe presentar un acuerdo prenupcial preliminar siete días antes de que la otra persona pueda firmarlo. Esto tiene como objetivo asegurarse de que la otra persona tenga suficiente tiempo para revisar el documento.

Aborde la conversación prenupcial con comprensión

Hablar sobre acuerdos prenupciales puede ser especialmente difícil, ya que implica una transparencia total sobre sus finanzas. Para evitar conflictos o herir sentimientos, la abogada Julia Rodgers recomienda abordar la conversación con delicadeza.

“Es un documento tanto emocional como legal”, dijo Rodgers, quien es la directora ejecutiva de Hello Prenup, una plataforma de acuerdos prenupciales en línea.

Rodgers recomienda hablar sobre por qué desea un acuerdo prenupcial y sus temores al respecto. Una razón común que citan las personas más jóvenes para querer un acuerdo prenupcial es haber presenciado lo difícil que fue el divorcio de sus padres.

Haga las preguntas correctas sobre un acuerdo prenupcial

Debe hablar sobre los bienes que tiene y cómo los dividiría si se divorcia. Este también es el momento de tener conversaciones importantes sobre las expectativas durante su matrimonio.

Rodgers recomienda hacer las siguientes preguntas:

— ¿Quiere tener hijos? Si es así, ¿ambos seguirán trabajando?

— Si no quiere tener hijos, ¿qué tipo de estilo de vida desea?

— ¿Quiere comprar una casa o alquilar?

— ¿Con qué frecuencia desea tomarse unas vacaciones largas?

— ¿Qué tipo de deuda tiene?

— ¿Quiere abrir un negocio en el futuro?

Un acuerdo prenupcial puede hacer que el divorcio sea menos doloroso

Los acuerdos prenupciales pueden equipararse a la planificación patrimonial, dijo Palmer. Las parejas no se casan esperando divorciarse, pero planificar en caso de que suceda puede ahorrarles dolores de cabeza y dinero.

"Es realmente apropiado para las personas que quieren que el divorcio sea menos doloroso, menos costoso y tienen propiedades que desean proteger", dijo Palmer.

Con o sin un acuerdo prenupcial, atravesar un divorcio requerirá mucho tiempo y dinero. Pero tener un acuerdo prenupcial puede facilitar las conversaciones sobre la división de la propiedad, la pensión alimenticia y la deuda. Sin embargo, los acuerdos prenupciales no incluyen la manutención de los hijos ni ningún otro tema relacionado con los niños.

Existen algunos conceptos erróneos sobre los acuerdos prenupciales

Un concepto erróneo común sobre los acuerdos prenupciales es que benefician al cónyuge con mayores ingresos, pero esto no es cierto, dijo Rodgers. Debido a que los acuerdos prenupciales son redactados por ambas partes, con sus respectivos abogados, idealmente protegen a ambos cónyuges.

Los acuerdos prenupciales no solo son útiles si la pareja se divorcia. Debido a que establecen las finanzas y la planificación futura, también se pueden utilizar para establecer las expectativas de ambas partes durante el matrimonio y en caso de muerte.

Qué sucede si no se firma un acuerdo prenupcial

Si no se firma un acuerdo prenupcial, lo que sucede cuando se divorcia dependerá de la ley de su estado. Cada estado tiene leyes predeterminadas que establecen cómo se maneja la división de la propiedad en los divorcios. Estas leyes generalmente intentan dividir los bienes de manera equitativa, pero ese no siempre es el caso, dijo Palmer.

Cualquier deuda o propiedad nueva adquirida durante el matrimonio también se dividiría de acuerdo con la ley estatal.

"Si se adquiere una deuda por préstamos estudiantiles durante el matrimonio, esa deuda por préstamos estudiantiles podría considerarse propiedad conyugal o comunitaria, según el estado en el que se encuentre", dijo Rodgers.

En algunos estados, como California, si una pareja no tiene un acuerdo prenupcial, se les exige que dividan sus bienes a la mitad. En otros estados, como Iowa y Colorado, la distribución será proporcional pero no equitativa. A menudo, en estos estados se tienen en cuenta aspectos como el potencial de ingresos y las necesidades financieras.

Ambos están de acuerdo con un acuerdo prenupcial, ¿y ahora qué?

Una vez que estén listos para comenzar a redactar un acuerdo prenupcial, cada uno necesita un abogado que los ayude a escribirlo o revisarlo.

Ravdin primero les pide a los clientes que completen una hoja de trabajo donde puedan establecer lo que buscan en el acuerdo prenupcial y usar esto como un modelo para el borrador.

"Si está claro lo que quieren o lo que es aceptable para ambos, puedo seguir adelante y redactar el acuerdo", dijo Ravdin.

El precio del proceso de acuerdos prenupciales depende de su estado y de su abogado. En muchos casos, los acuerdos prenupciales comienzan desde $1,000.