“Fue un atentado para Yolanda”: hermano de asesina de Selena habla en exclusiva

La familia de Yolanda Saldívar afirma haber estado preparada para la reciente decisión de negar la libertad condicional a la asesina de Selena Quintanilla. El hermano de la convicta, Armando Saldívar, habla en exclusiva con TELEMUNDO sobre lo que, dice, presuntamente pasó entre su hermana y la fallecida cantante el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas.

"Te lo voy a decir y no me vas a creer. Mira, bato, aquí pasó algo que fue un atentado para Yolanda y no para Selena", aseguró Armando Saldívar.

Pero cuando se le preguntó más sobre ese supuesto atentado contra su hermana Yolanda Saldívar, condenada a cadena de perpetua por el asesinato de la Reina del Tex-Mex, se negó a dar mas detalles.

"Si el público supiera la verdad, no les gustaría", argumentó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

A pesar de las pruebas por el lado del estado, Yolanda Saldívar negó haber robado fondos del club de fans de Selena y alega que la muerte de la artista el 31 de marzo de 1995 fue un accidente, y que ella pretendía suicidarse con el arma. Ese mismo año fue condenada por el asesinato.

Armando afirma haber hablado con su hermana ese día durante su atrincheramiento.

"Yo hablé con ella cuando estaba en la troca. Le dije: 'Mira, no hagas nada de tonteras, no te vayas a poner la pistola en la cabeza, hazlo por apá y hazlo por amá. No lo hagas'. Y llore, llore, llore. En mi opinión, no estaba en sus cinco sentidos, estaba en un trauma", relata.

Casi 30 años después y a sus 64 años, Yolanda Saldívar fue elegible para la libertad condicional, según estipulaba su sentencia de cadena perpetua. Pero esta semana, un comité del Departamento de Justicia oficialmente negó su petición diciendo en parte que el registro indica que el delito instantáneo tiene elementos de brutalidad y violencia, y que la ofensora aún supone una amenaza a la seguridad pública.

"Prepárate porque, si a caso no pasa y no te dan el 'parole', no te me vayas a agüitar, porque ha habido muchos casos que la primera vez que van a 'parole', la primera vez siempre le dicen que no", es el mensaje que Armando supuestamente le dijo a Yolanda antes de recibir la noticia sobre la negación de su libertad condicional.

"Ella me contestó y me dijo: 'Mira, te lo juro que si no pasa, no me voy a mortificar y no me voy a poner a hacer tonteras que no debo estar haciendo aquí adentro'", añadió.

Armando Saldívar afirma que sabe lo que pasó entre ambas durante la confrontación que le costó la vida a la cantante.

Por otro lado, la familia Quintanilla reaccionó a la noticia diciendo en parte: "Hoy estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Esa decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que se nos fue arrebatada".

Armando Saldívar agrega que no descansará en abogar por su hermana.

"Pues hay que esperar más tiempo y ojalá que yo alcance a mirar que salga. Es un dolor que lo cargas y está pesado", admitió.

La Junta dice que la próxima fecha de revisión de la libertad condicional de Yolanda Saldívar será en marzo de 2030.

"La verdad, en mi opinión, es que Yolanda no mató a Selena", insistió Armando.

Añadió que tiene planes de ir a visitar a su hermana muy pronto. Y que seguirá luchando para sacar a Yolanda Saldívar de la prisión y estará preparando lo que, dice, son evidencias y pruebas que el público nunca ha visto.

Yolanda Saldívar revelará su verdad en un documental sobre el asesinato de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex.