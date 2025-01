Golden Globes 2025: quiénes son los nominados y los anfitriones

Los Golden Globes regresarán el domingo con un gran atractivo de estrellas gracias a una serie de nominados de renombre, incluidos Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande y más.

Las nominaciones para la 82ª ceremonia de premiación se anunciaron el mes pasado. El espectáculo será televisado por CBS y transmitido en Paramount+.

Aquí hay cosas clave que debe saber sobre la ceremonia:

¿QUIÉN SERÁ EL ANFITRIÓN DE LOS GOLDEN GLOBES?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

La comediante y actriz Nikki Glaser fue elegida para presentar la ceremonia.

Glaser se ha hecho un nombre como una aguda y divertida comediante, especialmente en los roasts, incluyendo recientemente a Tom Brady, a quien criticó por su complicada vida amorosa y por apoyar —una vez— a las criptomonedas. Recibió una nominación al Emmy por su último especial, “Someday You’ll Die” de HBO, que trató temas desde ofrecer pagar los abortos de sus amigas hasta sus hábitos pornográficos más oscuros.

Glaser citó a Tina Fey, Amy Poehler y Ricky Gervais como inspiraciones. El anfitrión del año pasado fue Jo Koy, quien fue criticado por un monólogo torpe y un ritmo apresurado durante todo el evento.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS A LOS GOLDEN GLOBES?

El audaz musical de Jacques Audiard “Emilia Pérez”, sobre un capo de la droga mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género, lidera todas las nominaciones con 10.

Esto la pone por delante de otros contendientes como el éxito musical “Wicked”, el thriller papal “Conclave” y la épica posguerra “The Brutalist”.

“The Apprentice”, sobre un joven Donald Trump, también obtuvo nominaciones por sus dos actuaciones centrales: Sebastian Stan como Trump y Jeremy Strong como Roy Cohn.

“The Bear” lidera todas las nominaciones de televisión con cinco.

Con su 11ª nominación, Denzel Washington es el intérprete negro más nominado en los Globos.

Steve Martin está nominado por cuarto año consecutivo en la categoría de mejor actor de televisión en una serie musical o de comedia por “Only Murders in the Building”. Es su novena nominación y podría ser su primera victoria en los Globos.

Hay 26 nominados por primera vez, incluyendo a Grande, Dakota Fanning, Glaser, Seth Meyers, Zoe Saldaña y Pamela Anderson, quien sorprendentemente obtuvo una nominación por “The Last Showgirl”.

Los Globos de Oro, que ya no son presentados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, aún están en modo de regreso después de años de escándalos y trastornos organizativos. En este link está lista completa de nominados.

¿QUIÉNES SON LOS PRESENTADORES?

Un montón de estelares: Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco y Kate Hudson,.

También estarán Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis y Zoë Kravitz.

¿QUÉ SON LOS GOLDEN GLOBES?

Los Golden Gloves son la primera ceremonia importante de la temporada de premios. No son exactamente un indicador de los Oscar, pero son conocidos por ser una fiesta alegre y a veces irreverente y una reunión glamurosa de las mayores estrellas de televisión y cine.

Una victoria en los Golden Gloves puede dar ímpetu a la campaña de un actor o película para los Oscar. Como el primer espectáculo de premios televisado del año, se adelantan a ceremonias similares como los Premios del Sindicato de Actores y los Premios de la Crítica Cinematográfica y están casi dos meses antes de los Oscar, que este año se celebrarán el 2 de marzo.

NOMINADOS DOBLES

Stan, Kate Winslet y Selena Gomez son todos nominados dobles.

Gomez está nominada tanto por la mejor actuación de una actriz en un papel secundario por “Emilia Pérez” como por la mejor actuación de una actriz en una serie musical o de comedia de televisión por “Only Murders in the Building”.

Winslet está nominada tanto por la mejor actuación de una actriz en un drama por “Lee” como por la mejor actuación de una actriz en una serie antológica limitada para televisión por “The Regime”.

Stan recibió una nominación tanto por la mejor actuación de un actor en un drama por “The Apprentice” como por la mejor actuación de un actor en una musical o comedia por “A Different Man”.

¿QUIÉN RECIBIRÁ EL PREMIO CECIL B. DEMILLE?

Viola Davis será honrada con el Premio Cecil B. DeMille por su destacada carrera en el entretenimiento, protagonizando una serie de poderosos roles desde “Fences” hasta “The Woman King”.

La actriz ha recibido elogios por varios personajes convincentes en películas como “The Help”, “Ma Rainey’s Black Bottom” y “Doubt”, mientras cautiva a las audiencias de televisión a través del drama de suspenso legal “How to Get Away with Murder”.

El Premio DeMille ha sido otorgado a 69 de los mayores talentos de Hollywood. Los destinatarios anteriores incluyen a Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand y Sidney Poitier.

¿QUIÉN SERÁ HOMENAJEADO CO EL PREMIO CAROL BURNETT?

Los Globos de Oro brindarán por la estrella de “Cheers”, Ted Danson, al homenajearlo con el Premio Carol Burnett por su trayectoria televisiva.

Danson, ganador de tres Globos, ha sido una figura destacada en la televisión desde que se destacó como el barman de Boston Sam Malone en la comedia de NBC “Cheers”. Sus otros créditos incluyen “The Good Place”, “Mr. Mayor”, “Fargo”, “CSI” y “CSI: Cyber”, “Damages” y “Becker”.

Danson actualmente protagoniza “A Man on the Inside” de Netflix, que le valió su primera nominación desde 2008 y la 13ª en total.

El Premio Carol Burnett se creó en 2019 para homenajear a aquellos que han “hecho contribuciones destacadas a la televisión dentro o fuera de pantalla”.

Los destinatarios anteriores incluyen a Norman Lear, Ryan Murphy y Ellen DeGeneres. La primera fue la propia Burnett.

Danson y Viola Davis serán elogiados en una cena de gala el viernes en el Hotel Beverly Hilton. Por primera vez, los Globos organizarán un evento separado dedicado a ambos premios.

¿CUÁL ES EL MENÚ?

Los Golden Gloves, conocidos como la “fiesta del año”, traerán de vuelta al grupo de restaurantes favorito de las celebridades, Nobu Restaurants.

El chef Nobu Matsuhisa regresa con varios platos insignia, destacados por The Gold Standard Roll: sushi que incluye cangrejo real en el interior, cubierto con salmón, copos de oro y caviar, y salsa de yuzu al lado. El plato se sirve en el restaurante por $77.

Otros platos de Matsuhisa incluyen tacos de algas, jalapeños de jurel, ensalada de sashimi, bacalao negro y tres piezas de sushi de atún, pescado blanco y salmón.

“Esto es como una armonía con los caviares y los jalapeños”, dijo Matsuhisa, quien sirvió comida japonesa insignia en la ceremonia del año pasado.