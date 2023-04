Emotivo mensaje: Shakira se despide de Barcelona y comienza un “nuevo capítulo” en Miami

BARCELONA, España - La cantante colombiana Shakira se despide este lunes de Barcelona, ciudad española en la que ha vivido doce años, con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que da las gracias a todos "los que surfearon conmigo tantas olas allí".

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", confiesa la artista, que a partir de hoy inicia "un nuevo capítulo en busca de la felicidad" en Miami, Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Shakira, la artista latina con más Grammy Latinos (13), se estableció en Barcelona por su relación con el futbolista del Barça Gerard Piqué, del que se separó en junio de 2022 tras diez años juntos, y con el que ha tenido dos hijos.

La cantante dice adiós a la localidad en la que nacieron sus dos hijos con un mensaje lleno de agradecimiento para las personas que conoció en esta etapa de su vida, en la que, según escribe, "aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor".

"Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", añade la intérprete, que decidió abandonar Barcelona tras la ruptura con Piqué.

"Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en la curvas!", concluye.

Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) cuenta con más de 210 millones de seguidores en las redes sociales, que se interesan por su carrera y su vida personal, sobre todo tras su ruptura con el futbolista.

A sus problemas sentimentales, se une el juicio pendiente por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros.

El dúo creó el éxito musical "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" tras la ruptura de la colombiana con el exfutbolista catalán Gerard Piqué.