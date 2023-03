Histórico: con texto en español, Bad Bunny encabeza la portada de la revista Time

Bad Bunny sigue haciendo historia y rompiendo récords mundiales. El reguetonero, ganador de tres premios Grammy, es la nueva portada de la revista Time.

Pero no se trata de una publicación habitual de la reconocida revista. Esta es la primera vez en su historia que la portada de Time aparece en español. "No voy a hacer otra cosa que a ti te guste. El mundo de Bad Bunny", dice el texto.

A solo semanas de convertirse en el primer artista latino en encabezar el famoso festival de Coachella, que se realizará del 14 al 21 de abril en California, Benito Antonio Martínez Ocasio, de 29 años, reconoce que es competitivo y que quiere ser el artista más importante del mundo.

“Yo siempre digo que si me escucharan mil personas y me presentara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz. Pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible, porque siempre quiero dar más y más y más”, afirma.

A pesar de la fama mundial que ha alcanzado en los últimos años, reconoce que añora encontrarse pronto con sus padres en Puerto Rico. "Fuera de esa casa, quizás el mundo esté escuchando y hablando de mí. Pero en esa casa, todo es igual. Nada ha cambiado. Para mí es hermoso ir allí y todavía me miran con ojos de ‘Ven aquí, Benito Antonio. El bebé. El hijo" ".

Sobre su esperada actuación en Coachella, parece estar tranquilo y el concierto no parece perturbarlo. "¿Se supone que debo sentir algo?" Sentí más presión en el Hiram Bithorn [Estadio en Puerto Rico] que en Coachella".

El artista reguetonero, que hasta ahora solo canta en español, parece estar abriendo la puerta a algún día hacerlo en inglés. "No me importaba [aprender] inglés. Pero ahora, creo que me importa. “El día que sienta que necesito hacer una canción en inglés, lo haré porque lo siento".

