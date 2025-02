Bad Bunny y otras estrellas participarán en el especial del 50 aniversario de “Saturday Night Live”

¡En vivo desde Nueva York, es una celebración nostálgica de "Saturday Night Live"!

“SNL50: The Anniversary Celebration”, que se transmite el domingo, llevará a los espectadores al pasado en un evento repleto de estrellas de tres horas que conmemorará todo lo que hizo del programa de variedades de NBC un elemento básico de la cultura pop.

Esto es lo que debes saber.

Cómo puedo verlo

SNL50 weekend!!! pic.twitter.com/EeJlunujgm — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 12, 2025

El especial se transmitirá en vivo a las 8 p.m. hora del Este/5 p.m. PT el domingo en NBC y Peacock.

La cobertura de la alfombra roja comenzará a las 7 p.m. Este/4 p.m. PT. En NBC, la alumna de “SNL” Leslie Jones, el presentador de “Sunday TODAY” Willie Geist y el comediante Matt Rogers entrevistarán a algunas de las estrellas más importantes mientras se preparan para el especial.

Amelia Dimoldenberg, creadora y presentadora del programa de chat viral “Chicken Shop Date”, será la corresponsal de la transmisión en vivo de “SNL50: The Red Carpet”, que estará disponible en todas las plataformas sociales y digitales de “SNL”, incluidas YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok.

¿Qué alumnos de 'SNL' regresan?

El evento histórico reunirá a una combinación de miembros del elenco actual y ex alumnos legendarios.

Se espera que regresen Chevy Chase, Garrett Morris, Jane Curtin y Laraine Newman, cuatro de los miembros originales supervivientes del reparto.

A ellos se unirán otros alumnos, entre ellos: Adam Sandler, Amy Poehler, Andy Samberg, Chris Rock, Eddie Murphy, Fred Armisen, Jason Sudeikis, Jimmy Fallon, Kate McKinnon, Kenan Thompson, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Molly Shannon, Pete Davidson, Seth Meyers, Tina Fey, Tracy Morgan, Will Ferrell y Will Forte.

"Es muy emocionante", dijo Shannon sobre el especial del jueves en una aparición en el programa "TODAY" de NBC. “Pero también olvido que me pongo nervioso. No hay nada como una actuación en vivo. … Me olvido de la adrenalina. Entonces es muy emocionante. Pero es como volver a casa”.

Y, por supuesto, los miembros actuales del elenco también serán parte de la diversión. Espere ver también a: Michael Che, Mikey Day, Andrew Dismukes, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Marcello Hernández, James Austin Johnson, Colin Jost, Michael Longfellow, Ego Nwodim, Sarah Sherman, Kenan Thompson, Devon Walker y Bowen Yang.

También acudirán numerosos invitados famosos

Una lista de las celebridades más importantes de Hollywood también se unirá a la celebración, llenando el especial con aún más poder estelar.

Entre las celebridades confirmadas: Adam Driver, Ayo Edebiri, Bad Bunny, Dave Chappelle, John Mulaney, Kim Kardashian, Martin Short, Miley Cyrus, Paul McCartney, Paul Simon, Pedro Pascal, Peyton Manning, Quinta Brunson, Robert De Niro, Sabrina Carpenter, Scarlett Johansson, Steve Martin, Tom Hanks y Woody Harrelson.

Qué esperar del espectáculo de tres horas

"SNL50" lleva años preparándose, y Day ha insinuado cuán masiva será la celebración en junio de 2023.

En una entrevista en "TODAY", Day les dijo a los presentadores Hoda Kotb y Jenna Bush Hager que el productor ejecutivo Lorne Michaels ya se estaba preparando.

“Oh, Dios mío, va a ser una locura”, dijo Day. "No he oído mucho, pero sé que Lorne lo está armando poco a poco".

Cuando se le preguntó sobre posibles invitados, bromeó: “Creo que todas las personas famosas del universo estarán allí. Es salvaje”.

El último gran especial de aniversario de "SNL" se emitió en 2015 y celebró los 40 años de legado del programa con una mezcla de sketches icónicos y varias apariciones sorpresa.

Uno de los momentos más comentados se produjo en el icónico sketch de "Los Californianos", que Bradley Cooper y Betty White se robaron con un inesperado y apasionado beso. El sketch también contó con la superestrella del pop Taylor Swift y el actor Kerry Washington.

Este año, "SNL" ha promocionado el próximo hito especial como "una noche que lleva 50 años en desarrollo".

¿Qué más ha estado sucediendo en torno al aniversario?

El especial del domingo por la noche es la culminación de un bloque de programación de aniversario que durará un fin de semana.

El viernes, Peacock también transmitirá un especial, “SNL50: The Homecoming Concert”, un concierto en vivo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York que cuenta con la producción ejecutiva de Michaels y el productor musical Mark Ronson.

El espectáculo, presentado por Fallon, incluirá actuaciones de Arcade Fire, Backstreet Boys, Bad Bunny, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Brittany Howard, Cher, Chris Martin, Dave Grohl, David Byrne, Devo, Eddie Vedder, Jack White, Jelly Roll, Lady Gaga, Miley Cyrus, Ms. Lauryn Hill, Mumford & Sons, Post Malone, Preservation Hall Jazz Band, Robyn, Snoop Dogg, St. Vincent, the B-52, Roots y Wyclef Jean.

El sábado, NBC volverá a emitir el primer episodio de “SNL”. El programa, que originalmente se tituló "NBC's Saturday Night", se grabó el 11 de octubre de 1975. La producción detrás de escena del primer episodio recibió recientemente el tratamiento de película biográfica de Hollywood con el lanzamiento de "Saturday Night" de Jason Reitman.

En Peacock, los fanáticos también pueden transmitir documentales que exploran la influencia cultural del programa.

“Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music”, codirigida por Oz Rodríguez y Questlove, analiza la extensa historia musical del programa. Con más de 900 actuaciones, el documental examina cómo “SNL” ha dado forma a la industria musical.

“SNL50: Beyond Saturday Night” ofrece una mirada más amplia a las cinco décadas del programa. La serie de cuatro partes, producida por el ganador del Oscar y del Emmy Morgan Neville, presenta entrevistas con más de 60 colaboradores de “SNL”, ofreciendo información detrás de escena sobre su evolución y su legado duradero en la comedia y la televisión.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Terry Dickerson para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.