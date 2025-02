Muere la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl”

NUEVA YORK -- La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en las series "Buffy, la cazavampiros", al igual que "Gossip Girl", y su protagónico en la película "Harriet la espía", fue hallada muerta a la edad de 39 en su residencia en la Ciudad de Nueva York, según la policía.

El NYPD dice que respondieron a una llamada a las 8 a.m. en busca de ayuda auxiliar en un apartamento cerca del Columbus Circle en Manhattan, en la One Columbus Place en la calle West 59th Street, entre las avenidas 9 y 10. Cuando los agentes llegaron, observaron a una mujer de 39 años inconsciente, según la policía.

Los servicios de emergencias médicas acudieron el lugar, donde la declararon muerta. La policía dice que no se sospecha criminalidad en relación con su muerte.

El médico forense determinará la causa de muerte. No obstante, reportes indican que supuestamente tuvo un reciente transplante de hígado (aunque esto no ha sido independientemente confirmado por NBC New York o Telemundo 47).

La investigación sigue en curso.

Trachtenberg se crió en Brooklyn y empezó su carrera en el mundo de la actuación en comerciales a los 3 años, según su página de IMdB.

Trachtenberg consiguió un papel recurrente en el programa de televisión infantil "Las aventuras de Pete y Pete" (1992) y protagonizó "Harriet la espía" (1996), pero fue su papel como Dawn, la hermana de Buffy, de "Buffy, la cazavampiros" (1997) lo que le trajo reconocimiento mundial.

Nuestra cadena hermana NBC New York vio a fanáticos de la joven actriz reuniéndose a las afueras del apartamento para rendirle homenaje.